Miguel Oliveira lidera Mundial após vitória na Rep. Checa

O piloto tinha saído da quarta posição mas acabou por vencer a prova.

O piloto português Miguel Oliveira, aos comandos de uma KTM, venceu este domingo o Grande Prémio da República Checa de Moto2, e assumiu a liderança do Mundial de motociclismo de velocidade após dez provas.



No circuito de Brno, Oliveira obteve a sua segunda vitória em Moto2, depois do triunfo no GP Itália, e assumiu o comando do Mundial com 166 pontos, mais dois do que o italiano Francesco Bagnaia (Kalex), que terminou a corrida em terceiro.



O piloto de Almada assegurou o triunfo na última volta em luta directa com o italiano Luca Marini (Kalex), que subiu à segunda posição do pódio, à frente do compatriota Francesco Bagnaia.