O FC Porto conquistou a sua 21ª Supertaça Cândido de Oliveira, após vencer o Desportivo das Aves, no Estádio Municipal de Aveiro. Depois da festa em campo, começou a primeira troca de acusações nas redes sociais dos "dragões", mas também do Benfica, com foco na actuação do árbitro da partida, Luís Godinho.



Poucos minutos após o apito final, o FC Porto usou a sua conta no Twitter para comentar uma falta de Jorge Filipe sobre Herrera - que deixou o portista a sangrar - que levou aos protestos do treinado, Sérgio Conceição, e consequente expulsão. "A consequência desta falta clara foi a expulsão do Sérgio Conceição. Até teria piada se não fossem velhos hábitos que é preciso erradicar. As nossas conquistas encontram sempre adversários inesperados, mas assim ainda sabem melhor. Agora é trabalhar para acabar a época como começamos, a celebrar. Viva o FC Porto", escreveram os "dragões".



Os "encarnados" também se focaram no lance da expulsão do treinador campeão nacional, recorrendo a uma imagem de Conceição a protestar com Godinho. "O clima de coação e ameaças no seu auge. Perante a ausência de qualquer reacção da Liga ou FPF à invasão da Maia as ameaças aos árbitros regressam em força com total impunidade. Um silêncio cúmplice que se está a tornar chocante", afirmaram as "águias" na conta de Twitter para a imprensa, citadas pelo Record.