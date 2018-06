Jogadores do Sporting ponderam voltar atrás com rescisões

A nova equipa que está ao comando do Sporting, liderada por Sousa Sintra, nas funções de líder da SAD do clube, demonstrou ter dois grandes objectivos: arranjar um novo treinador para os leões e tratar da situação dos jogadores que rescindiram contrato de forma unilateral com o clube de Alvalade nas últimas semanas.Ainda sem grandes anúncios relativos ao treinador Sinisa Mihajlovic, que chegou há cerca de uma semana, haverá já jogadores que deram sinais de que pretendem voltar a jogar pelos verdes e brancos, recuando na rescisão unilateral. Os jogadores Gelson Martins e Bruno Fernandes, actualmente a disputarem o Mundial de 2018, na Rússia, mostraram-se disponíveis para se sentarem à mesa com os responsáveis do clube e encontrar uma solução para o problema do clube, avança o Observador.O jornal diz ainda que Rafael Leão também estará a estudar a hipótese de regressar ao clube, depois de ter sido dado quase como certo no Benfica. No entanto, o clube não terá concordado com as condições impostas pela equipa responsável por negociar o contrato do jogador.Ao que apurou o mesmo jornal, vários jogadores estarão ainda em conversação com o clube de Alvalade para encontrar uma solução que agrade a ambas as partes. Bas Dost terá já propostas vindas de Espanha, Alemanha e Turquia. Já William de Carvalho, um dos capitães do Sporting na época passada, não deverá voltar ao clube, mas mostrou-se disponível para renegociar a rescisão.Já o guarda-redes e também capitão da equipa, Rui Patrício deverá mesmo ir para o Wolverhampton por 18 milhões de euros, depois do agente Jorge Mendes, que representa Patrício, ter chegado a acordo com o clube de Alvalade.Contactado pela, o assessor do Sporting José Ribeiro diz não ter qualquer indicações no sentido de estarem a decorrer negociações com os jogadores por parte do clube.