Bas Dost está a negociar uma eventual desistência do processo de rescisão. Sabe oque os seus advogados estão, esta quarta-feira, em Alvalade. No entanto, o jogador não quer ficar no Sporting.Em causa estão as ameaças à família do avançado holandês.Os advogados do atleta estão no clube leonino para negociar saída "amigável", que trará contrapartidas financeiras a Alvalade.Esta é actualmente a prioridade de Sousa Cintra, o dossier das rescisões. É urgente reequilibrar as contas da SAD.