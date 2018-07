O novo treinador do Sporting tem um historial de quase-vitórias e derrotas, que o levaram a ser despedido muitas vezes.

Foi com surpresa (e algum desagrado) que muitos adeptos do Sporting receberam a notícia de que José Peseiro é o novo treinador do Sporting. Este domingo, o presidente da SAD do Sporting, Sousa Cintra, justificou a escolha: além de ser "alguém com competência", "José Peseiro conhece os cantos à casa." "Foi uma escolha minha", confessou o líder leonino.



A desconfiança dos adeptos por José Peseiro tem muito que ver com o seu historial dentro (e também fora) do Sporting, um caminho feito de quase-vitórias e derrotas, que o levaram quase sempre a ser afastado dos clubes que liderava, quer por despedimento, demissão ou rescisão amigável.



A época do "quase": perder o campeonato em duas jornadas e uma final da Taça UEFA



José Peseiro aterrou no Sporting em 2004/2005, após ter sido despedido do Real Madrid enquanto treinador-adjunto de Carlos Queiroz. Na altura, muitos viam um futuro promissor em Peseiro, comparando-o a José Mourinho, que tinha acabado de vencer dois campeonatos nacionais e uma Liga dos Campeões pelo FC Porto.



Até à penúltima jornada, José Peseiro estava numa situação ideal: o clube estava em 1º lugar do campeonato português e estava na final da Taça UEFA, que iria disputar frente ao CSKA Moscovo em casa, no Estádio José Alvalade. Ora, o Sporting de José Peseiro acabou o campeonato em 3º lugar, após perder com o Benfica e o Nacional nas últimas duas jornadas, e deixou escapar o título da Taça UEFA, com dois golos dos russos na segunda parte. Ainda hoje, a época 2003/2004 é conhecida pelas "quase-vitórias".