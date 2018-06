No jogo final, em Kazan, a Mannschaft despedaçou-se e perdeu por 2-0 frente à Coreia do Sul, acabando em última do grupo F deste Campeonato do Mundo da Rússia. Com os golos de Kim Young-gwon, aos 90+3 minutos, e Son Heung-min, aos 90+6, a Coreia do Sul evitou que a Alemanha chegasse aos quartos-de-final da competição, algo que se confirmava como certo desde 1954.Kim Young-gwon é um defesa de 28 anos que actua pelo Guangzhou Evergrande da China, onde foi treinado por Scolari, actuou com jogadores conhecidos dos portugueses como Jackson Martinez e será companheiro de Talisca. Na selecção conta com 56 jogos, tendo-se assumido como indiscutível nos Tigres da Ásia - como a equipa é chamada pelos adeptos - desde 2013. Este foi apenas o terceiro golo de Kim pela Coreia do Sul mas será certamente o mais significante.Já Son Heung-min é a estrela da equipa. O avançado dos ingleses do Tottenham que correu e correu e correu para conseguir tranquilamente encostar a bola na baliza onde não estava Manuel Neuer é a grande esperança da Coreia do Sul e muitos apontam-no como o futuro melhor jogador da história do país, superando o mítico Cha Bum-Kun - recordista em golos pelos tigres - e Park Ji-sung. Tem apenas 25 anos mas já é o capitão da equipa, esperando-lhe a difícil tarefa de igualar a caminhada que a Coreia do Sul alcançou em casa, no Mundial de 2002, ao chegar até às meias-finais da competição e eliminando equipas como Portugal, Itália e Espanha até ser eliminada pela.. Alemanha.E, antes deste jogo, as duas selecções tinham apenas três encontros a registar: no primeiro, também numa última jornada de fase de grupos de um Campeonato do Mundo, mas o de 1994, a Alemanha venceu por 3-2 e eliminou a Coreia - que era treinada por Cha Bum-Kun - passando em primeira; o segundo, o tal do Campeonato do Mundo de 2002, ficou decidido por um golo solitário de Ballack a enviar os alemães à final a 15 minutos do fim do encontro, deitando abaixo as esperanças de uma Coreia do Sul que já se tinha tornado a primeira selecção asiática a chegar às meias-finais da competição. No terceiro, um amigável disputado em 2004, na Malásia, os sul-coreanos surpreenderam os germânicos por 3-1, registando aquela que era, até agora, a única vitória da Coreia sobre a Alemanha.