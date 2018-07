O Sporting vai avançar com uma queixa na FIFA contra Daniel Podence e o Olympiacos, mal o jogador seja registado no clube grego.O procedimento é, em tudo, semelhante ao que foi seguido pela SAD relativamente a Rui Patrício e ao Wolverhampton.A participação será retirada se, entretanto, for alcançado um acordo entre as partes. No caso de Rui Patrício, sabe-se já que existe essa forte expectativa. A situação de Podence oferece mais dúvidas, uma vez que não há, ainda, sinais de aproximação. Pelo contrário, como já foi tornado público, o emblema de Atenas estará disposto a enfrentar as consequências de um eventual processo. Num e noutro dossiê, a mediação do empresário Jorge Mendes será decisiva.Podence esteve muito perto de se comprometer com o Olympiacos mas voltou atrás, numa segunda fase, quando foi reaberta a possibilidade de regressar ao Sporting, mediante a renovação de contrato. O entendimento esteve praticamente fechado mas um desacordo de última hora quanto ao vencimento do avançado fez cair as negociações. Os contactos com o Olympiacos foram de pronto retomados, e com sucesso.A despeito de continuar a acreditar num acordo, que permita uma compensação financeira, o Sporting toma desde já medidas para acautelar os seus interesses. A queixa à FIFA avançará logo que Podence seja oficialmente inscrito como jogador do Olympiacos.