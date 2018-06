Do outro lado do grupo F, a campeã em título, Alemanha, foi eliminada depois de perder 2-0 contra a Coreia do Sul. Nunca antes a Alemanha se tinha ficado pela fase de grupos do Mundial.

A Suécia venceu a selecção mexicana por 3-0 e os dois apuraram-se para os oitavos de final.Os suecos venceram com tentos de Ludwig Augustinsson, aos 50 minutos, de Andreas Granqvist, aos 62, de grande penalidade, e de Edson Álvarez, aos 74, na própria baliza, e conquistaram o agrupamento, com os mesmos seis pontos dos mexicanos.