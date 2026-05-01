Gianni Infantino recandidata-se à presidência da FIFA em 2027

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O presidente da FIFA, Gianni Infantino, vai recandidatar-se à liderança do organismo regulador do futebol mundial em 2027, tendo em vista um terceiro e último mandato, anunciou na quinta-feira o dirigente ítalo-suíço, em funções desde 2016.



Gianni Infantino, o presidente da FIFA AP

"Sinto-me honrado e grato e quero dizer às 211 associações-membro que serei candidato à presidência da FIFA nas eleições do próximo ano", disse o dirigente, no 76.º Congresso do organismo, em Vancouver, no Canadá.

Infantino, de 56 anos, foi nomeado como nono presidente da história da FIFA em 2016, ao derrotar três adversários nas urnas, para suceder ao suíço Joseph Blatter, que renunciou ao cargo um ano antes e foi impedido de participar nas atividades do organismo até 2027, após enfrentar acusações de fraude e corrupção, das quais seria absolvido de forma definitiva pela justiça helvética em 2025.

Depois de completar o remanescente do derradeiro mandato de Blatter, Gianni Infantino concorreu sem oposição em 2019 e 2023, tendo sido eleito por aclamação nesses dois escrutínios pelas 211 federações filiadas na FIFA, sendo que, para já, não tem adversários no ato eleitoral de 2027.

As confederações de África (CAF), da América do Sul (CONMEBOL) e da Ásia (AFC) já tinham expressado apoio à candidatura do advogado, que procura alcançar um terceiro mandato consecutivo e pode chegar aos 15 anos no cargo, caso seja reconduzido e permaneça em funções até 2031.

De acordo com os estatutos da FIFA, o primeiro triénio da presidência de Infantino não conta para o limite de 12 anos, pelo que o ítalo-suíço tem a possibilidade de liderar o organismo aquando do Campeonato do Mundo de 2030, que vai ser coorganizado por Portugal, Espanha e Marrocos.

O antigo secretário-geral da UEFA anunciou a recandidatura a seis semanas do início do Mundial2026, que se realiza de 11 de junho a 19 de julho e conta pela primeira vez com 48 seleções, incluindo Portugal, numa inédita organização tripartida entre Estados Unidos, México e Canadá.

Membro do Comité Olímpico Internacional (COI) desde 2020, Gianni Infantino tem enfrentado inúmeras controvérsias, sobretudo nos últimos meses, devido à sua ligação ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a quem atribuiu o primeiro Prémio da Paz da FIFA, em dezembro de 2025.

A organização de defesa dos direitos humanos FairSquare apresentou uma queixa contra Infantino na Comissão de Ética da FIFA e acusou-o de violar a integridade e reputação do futebol nas suas diversas ações a favor do líder dos Estados Unidos, país que acolherá 78 dos 104 jogos do próximo Campeonato do Mundo, incluindo a final em East Rutherford, em Nova Jérsia.

As eleições da FIFA realizam-se em março de 2027, em Rabat, capital de Marrocos, anunciou o organismo em Vancouver, onde estiveram dirigentes da modalidade, incluindo o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, enquanto a delegação do Irão cancelou a presença, evocando um comportamento insultuoso da polícia de imigração à chegada ao Canadá.