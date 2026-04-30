Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Desporto

FIFA confirma que Irão vai participar no Mundial'2026 e jogar nos EUA

Record 19:59
Capa da Sábado Edição 21 a 27 de abril
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 21 a 27 de abril
As mais lidas

Gianni Infantino discursou no congresso da FIFA, em Vancouver.

A FIFA confirmou esta quinta-feira que o Irão vai participar no Mundial'2026 e disputar a fase de grupos nos EUA, como estava inicialmente previsto. A confirmação foi dada por Gianni Infantino, presidente do organismo, durante o congresso da FIFA que está a realizar-se em Vancouver, no Canadá, ao qual foi negada a entrada de uma delegação de dirigentes da federação iraniana. 

Gianni Infantino anunciou que a gala do prémio The Best em 2026 será realizada no Dubai
Gianni Infantino anunciou que a gala do prémio The Best em 2026 será realizada no Dubai AP

"Deixem-me começar por confirmar desde já, para aqueles que talvez queiram dizer ou escrever algo diferente, que o Irão irá, naturalmente, participar no Campeonato do Mundo de Futebol de 2026. E, naturalmente, o Irão jogará nos Estados Unidos da América. A razão para isso é simples: temos de unir. Temos de aproximar as pessoas", afirmou. 

Recorde-se que a participação do Irão no Mundial'2026 chegou a estar em causa devido à Guerra no Médio Oriente, com os persas a manifestarem a intenção de transferir os seus desafios do Grupo G, que inclui ainda Bélgica, Egito e Nova Zelândia, para o México, depois de Donald Trump ter referido que não podia garantir as condições de segurança dos iranianos.

Artigos Relacionados
Tópicos Irão FIFA Estados Unidos Donald Trump Gianni Infantino
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

FIFA confirma que Irão vai participar no Mundial'2026 e jogar nos EUA