FIFA confirma que Irão vai participar no Mundial'2026 e jogar nos EUA

A FIFA confirmou esta quinta-feira que o Irão vai participar no Mundial'2026 e disputar a fase de grupos nos EUA, como estava inicialmente previsto. A confirmação foi dada por Gianni Infantino, presidente do organismo, durante o congresso da FIFA que está a realizar-se em Vancouver, no Canadá, ao qual foi negada a entrada de uma delegação de dirigentes da federação iraniana.



Gianni Infantino anunciou que a gala do prémio The Best em 2026 será realizada no Dubai AP

"Deixem-me começar por confirmar desde já, para aqueles que talvez queiram dizer ou escrever algo diferente, que o Irão irá, naturalmente, participar no Campeonato do Mundo de Futebol de 2026. E, naturalmente, o Irão jogará nos Estados Unidos da América. A razão para isso é simples: temos de unir. Temos de aproximar as pessoas", afirmou.

Recorde-se que a participação do Irão no Mundial'2026 chegou a estar em causa devido à Guerra no Médio Oriente, com os persas a manifestarem a intenção de transferir os seus desafios do Grupo G, que inclui ainda Bélgica, Egito e Nova Zelândia, para o México, depois de Donald Trump ter referido que não podia garantir as condições de segurança dos iranianos.