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Liga Europa: Sporting de Braga adianta-se ao Friburgo nas ‘meias’ com golo aos 90+2

Lusa 30 de abril de 2026 às 22:11
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O Sporting de Braga, que procura assegurar a segunda final da Liga Europa da sua história, depois de ter perdido a decisão de 2010/11 diante do FC Porto, em Dublin, visita o Friburgo na próxima semana, em 07 de maio, no encontro da segunda mão.

Um golo de Mario Dorgeles aos 90+2 minutos permitiu esta quinta-feira ao Sporting de Braga adiantar-se ao Friburgo na corrida à final da Liga Europa de futebol, garantindo um triunfo em casa por 2-1, na primeira mão das meias-finais.

SC Braga vence ao Friburgo
SC Braga vence ao Friburgo AP Photo/Miguel Angelo Pereira

O turco Demir Tiknaz adiantou os minhotos, aos oito minutos, mas o italiano Vincenzo Grifo empatou pouco depois, aos 16, antes de o médio costa-marfinense consumar o triunfo da formação bracarense, que tinha visto Rodrigo Zalazar falhar uma grande penalidade em cima do intervalo, aos 45+2.

O Sporting de Braga, que procura assegurar a segunda final da Liga Europa da sua história, depois de ter perdido a decisão de 2010/11 diante do FC Porto, em Dublin, visita o Friburgo na próxima semana, em 07 de maio, no encontro da segunda mão.

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