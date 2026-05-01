Sporting oficializa renovação de Rui Borges: "Um homem sério e honesto"

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Rui Borges renovou contrato com o Sporting por mais uma temporada, ficando agora ligado aos leões até 2028. O treinador dos bicampeões nacionais vai passar a receber 500 mil euros líquidos por ano, aos quais se acrescentam ainda bónus por objetivos desportivos.



Frederico Varandas e Rui Borges Paulo Calado

Trata-se de um voto de confiança ao técnico transmontano, que já não consegue chegar ao tricampeonato na Liga, mas que vem de uma boa campanha na Liga dos Campeões, onde alcançou os quartos de final.

Frederico Varandas explicou os motivos da renovação, que considera ser "um ato para o futuro. "Há quem valorize muito os resultados dos últimos 15 dias, o trabalho dos primeiros meses, a conquista do campeonato, a conquista da dobradinha, a melhor campanha europeia de sempre, o recorde de vitórias seguidas em Alvalade, o facto de não termos conseguido conquistar mais títulos. Por isso, percebo que em 16 meses há em que valorize mais uns aspetos do que outros. Nós valorizamos mais o processo de trabalho. E sendo a renovação de um contrato, interpretamos como um ato para o futuro."

O presidente dos leões explicou ainda que o clube valoriza também "o lado humano". "O Rui Borges é um homem sério, honesto, que protege os seus e que eu valorizo muito, que comunica pela sua cabeça e jamais por um presidente dizer o que tenha de dizer. Rui Borges é e continuará a ser o nosso treinador."

Já o treinador não escondeu o "grande orgulho". "É sinal que o trabalho é reconhecido e isso deixa-nos todos muito felizes. Depois, dizer que é um continuar de um compromisso, de um rigor e de uma ambição enorme de trabalhar neste grande clube e continuar a marcar a história do Sporitng com troféus para que no futuro nos sintamos todos honramos por aqui termos passado. É muito isso, muito trabalho, muito compromisso e muita ambição de continuarmos a sermos melhores", sublinhou Rui Borges.

Com Record