FIFA homenageia Cristiano Ronaldo. 'Obrigado, Cristiano'

A FIFA agradece a Cristiano Ronaldo, o único jogador a marcar em cinco mundiais consecutivos - 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022. Aos 37 anos, Ronaldo saiu do campo depois do jogo com Marrocos - que Portugal perdeu por 1-0 - em lágrimas. Este deve ter sido o último Mundial do avançado, uma vez que a próxima edição será em 2026, quando Ronaldo já tiver 40 anos.Atualmente desempregado, depois de ter rescindido com o Manchester United, antes do arranque do mundial, o futuro do jogador é ainda desconhecido. Para já, sabe-se que o jogador é um dos 10 convocados que não regressa este domingo a Portugal com a equipa nacional. Ficou no Qatar com a família, ao que tudo indica para férias.