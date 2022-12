Ronaldo reage à eliminação de Portugal. 'O sonho foi bonito enquanto durou'

Um dia depois da eliminação de Portugal do Mundial do Qatar, nos quartos-de-final contra Marrocos, surge a reação de Cristiano Ronaldo, nas redes sociais. "Ganhar um Mundial por Portugal era o maior e mais ambicioso sonho da minha carreira", começa por escrever na sua mensagem o capitão da seleção nacional. "Obrigado, Portugal. Obrigado, Catar. O sonho foi bonito enquanto durou…", refere ainda.







REUTERS/Paul Childs

View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Ontem, depois do jogo terminar, o avançado saiu do relvado em lágrimas. Aos 37 anos este deve ter sido o seu último mundial. Por isso, reconhece que ficou por cumprir o sonho de vencer a prova. "Colocar o nome do nosso país no patamar mais alto do Mundo era o meu maior sonho.""Lutei para isso. Lutei muito por esse sonho. Nas 5 presenças que marquei em Mundiais ao longo de 16 anos, sempre ao lado de grandes jogadores e apoiado por milhões de portugueses, dei tudo de mim. Deixei tudo em campo. Nunca virei a cara à luta e nunca desisti desse sonho", recorda em jeito de balanço.No final da participação nacional - a primeira vez que Portugal foi eliminado nos quartos-de-final -, Ronaldo acrescenta: "Quero apenas que todos saibam que muito se disse, muito se escreveu, muito se especulou, mas a minha dedicação a Portugal não mudou nem por instante. Fui sempre mais um a lutar pelo objetivo de todos e jamais viraria as costas aos meus companheiros e ao meu país."E depois de todas as polémicas - criticou Fernando Santos por o ter substituído e acabou a fazer os dois últimos jogos como suplente utilizado -, CR7 termina a sua mensagem dizendo: "Agora, é esperar que o tempo seja bom conselheiro e permita que cada um tire as suas conclusões".Sem clube desde o arranque do mundial, depois da rescisão com o Manchester United na sequência da entrevista em que criticou o treinador e o clube, Ronaldo aguarda agora os passos seguintes da sua carreira. O avançado, que ficou no Qatar com a família, assegura que "por agora, não há muito mais a dizer".