Dimas: “Até aos seniores era ponta de lança, nunca desistia e rebentava-me todo nos pelados”

Emigrou com os pais para a África do Sul e só regressou a Portugal, sozinho, aos 17 anos, para treinar à experiência no FC Porto, como avançado. Foi rejeitado, esteve quase a desistir, mas, 16 meses depois, estreou-se na Académica como... defesa-esquerdo. E ainda foi a tempo de fazer uma grande carreira, passando por Benfica, Sporting ou Juventus.