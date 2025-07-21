Donald Trump quer mudar nomes de equipas desportivas em Washington e Cleveland

Na sua rede social Truth Social, Trump escreveu que a equipa Washington Commanders "seria muito mais valiosa" se voltasse a designar-se com o nome antigo, Washington Redskins, embora seja considerado ofensivo para os nativos americanos.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou suspender a construção de um novo estádio para os Washington Commanders, da liga de futebol norte-americano, se a equipa não mudar de nome.



AP Photo/Vera Nieuwenhuis

"Eu posso impor uma restrição: Se não mudarem o nome de volta para o original 'Washington Redskins', e se não se livrarem do apelido ridículo 'Washington Commanders', eu não farei um acordo para construírem um estádio em Washington", disse o Presidente norte-americano, numa mensagem publicada no domingo.

A equipa anunciou o abandono do nome Redskins e do logótipo (associado ao desenho de uma cabeça de um índio) em 2020, numa altura de forte discussão pública sobre o racismo sistémico e a brutalidade policial nos Estados Unidos.

Trump afirmou ainda que a equipa de basebol de Cleveland deveria voltar a chamar-se Indians.

O Washington Commanders e o Cleveland Guardians têm nomes atuais desde as épocas desportivas de 2022 e ambos garantiram que não têm planos de os mudar.

Este interesse de Trump em mudar estes nomes reflete um esforço da administração republicana de reverter as mudanças que se seguiram a um debate nacional sobre sensibilidade cultural e justiça racial, segundo a agência noticiosa norte-americana Associated Press.