Administração Trump pede divulgação dos registos do caso Epstein

Sob intensa pressão dos próprios apoiantes do presidente Donald Trump, a sua administração diz agora que vai pressionar o tribunal para que sejam revelados documentos secretos relacionados com o caso de Jeffrey Epstein, num esforço para acabar de vez com uma crise política.



Mas mesmo que esses registos se tornem públicos, está longe de ser certo que apaziguarão os críticos enfurecidos com as promessas não cumpridas da administração de total transparência sobre as provas contra o financeiro. Entretanto, a administração continua a ser perseguida por questões sobre a sua recusa em divulgar outros registos na sua posse, depois de ter alimentado teorias da conspiração e de ter prometido revelar segredos governamentais do "estado profundo".

Eis um olhar sobre a atual controvérsia dos ficheiros Epstein e o que poderá acontecer a seguir:

Como o caso chegou até aqui

Trump está a tentar desesperadamente virar a página de uma crise que tem consumido a sua administração, desde que o Departamento de Justiça anunciou na semana passada que não irá divulgar mais provas sobre a investigação de tráfico sexual contra Epstein - que se suicidou atrás das grades enquanto aguardava julgamento em 2019.

O último desenvolvimento surgiu na quinta-feira, quando o Wall Street Journal descreveu uma carta sexualmente sugestiva que, segundo o jornal, tinha o nome de Trump e foi incluída num álbum de 2003 para o 50º aniversário de Epstein. Trump negou ter escrito a carta, chamando-lhe "falsa, maliciosa e difamatória".

Pouco depois de a história ter sido publicada, Trump disse que tinha dado instruções à Procuradora-Geral Pam Bondi para "produzir todo e qualquer testemunho pertinente do grande júri, sujeito à aprovação do tribunal".

"Este esquema, perpetuado pelos democratas, deve acabar, agora mesmo!", escreveu o presidente nas redes sociais.

Bondi anunciou então que o Departamento de Justiça iria pedir, na sexta-feira, ao tribunal que abrisse as transcrições do grande júri.

Os tribunais são normalmente relutantes em divulgar os materiais do grande júri

Os grandes júris decidem se existem provas suficientes para apresentar uma acusação, ou uma acusação criminal formal, e os seus procedimentos são secretos para proteger a reputação das pessoas que acabam por não ser acusadas e para encorajar as testemunhas relutantes a depor.

As transcrições do grande júri - que podem mostrar o depoimento de testemunhas e outras provas apresentadas pelos procuradores - raramente são divulgadas pelos tribunais, a menos que seja necessário divulgá-las no âmbito de um processo judicial. De facto, o sigilo do grande júri é um princípio tão sacrossanto nos termos da lei que os funcionários públicos que divulgam indevidamente os depoimentos estão sujeitos a um processo judicial. As testemunhas não estão sujeitas a essas regras.

Mesmo com o aval do Departamento de Justiça, poderão ser necessárias semanas ou meses de disputas legais para decidir o que pode ser divulgado e como proteger as testemunhas e outras informações sensíveis sobre as vítimas.

E é improvável que as transcrições façam alguma luz sobre um grande fascínio dos teóricos da conspiração obcecados com o caso de Epstein: as ligações do financeiro a outras figuras poderosas que alguns acreditam estarem envolvidas no esquema de tráfico sexual de Epstein.

O tribunal bloqueou a divulgação de materiais do grande júri noutras investigações de alto nível. Os democratas da câmara em 2019 procuraram o testemunho do grande júri da investigação do conselheiro especial Robert Mueller, enquanto o congresso conduzia o seu inquérito de impeachment contra Trump. Mas o Departamento de Justiça lutou com sucesso durante anos para manter o material em segredo.

Administração poderia divulgar outros registos agora mesmo

A decisão do Departamento de Justiça de pedir as transcrições do grande júri dá à administração uma razão para recorrer aos tribunais para explicar porque é que ainda não foi divulgado mais material. Mas o alvoroço em torno dos ficheiros Epstein nunca teve a ver com as transcrições do grande júri - teve a ver com as milhares de outras páginas na posse do governo que a administração diz agora que não vai divulgar.

Perante a indignação causada pelo fracasso da primeira divulgação dos ficheiros de Epstein, em fevereiro, Bondi disse que os funcionários estavam a analisar um "camião cheio" de provas anteriormente retidas, que, segundo ela, tinham sido entregues pelo FBI. Mas depois de uma revisão de um mês das provas na posse do governo, o Departamento de Justiça determinou que "nenhuma outra divulgação seria apropriada ou justificada".

O Departamento de Justiça ainda não explicou completamente porque razão nenhum desses materiais pôde ser divulgado. No seu memorando do início deste mês, o Departamento de Justiça referiu que grande parte do material foi colocado sob sigilo por um tribunal para proteger as vítimas e que "apenas uma fração" do mesmo "teria sido divulgada publicamente se Epstein tivesse ido a julgamento".

Desde então, Bondi tem-se recusado a responder a perguntas dos repórteres sobre o assunto.

A resolução do congresso sobre os ficheiros Epstein não tem peso jurídico

Os republicanos da câmara dos representantes poderão votar na próxima semana uma resolução que procura apaziguar as exigências do partido republicano no sentido de uma maior transparência no caso Epstein. A resolução apela ao Departamento de Justiça para que divulgue publicamente os registos, mas não tem força legal.

"Os republicanos da câmara são a favor da transparência e estão à procura de uma forma de dizer que concordam com a Casa Branca", disse o presidente da câmara, Mike Johnson, na quinta-feira. "Nós concordamos com o presidente. Tudo o que ele disse sobre isso, todas as provas credíveis devem ser reveladas."

Os democratas, com o apoio de nove republicanos, avançaram com a sua própria legislação que exigiria que o Departamento de Justiça divulgasse mais informações sobre o caso.