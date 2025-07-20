Manchester United perto de acordo, mas Gyökere só quer jogar no Arsenal

A equipa treinada por Ruben Amorim negoceia dentro dos valores exigidos pela SAD sportiguinsta, só que Old Trafford não está nos planos do jogador

A notícia foiavançada pela SICna manhã deste domingo e confirmada peloRecord: nas últimas horas, o Manchester United, emblema treinador por Ruben Amorim, iniciou negociações com o Sporting para a transferência de Viktor Gyökeres, segundo percebemos por valores superiores aos que estão a ser dirimidos com o Arsenal (63 milhões de euros fixos, mais 10 por objetivos).



Gyökeres quer rumar ao Arsenal

Ao que conseguimos apurar, a plataforma de entendimento entre leões e red devils está até bastante próxima - os diabos vermelhos prometem um 'bolo' de 80 milhões de euros -, mas deve, tudo indica, esbarrar na intenção do internacional sueco, que mantém a posição sobre o seu futuro: só quer vestir a camisola dos gunners na próxima aventura profissional.