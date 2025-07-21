Benfica defronta franceses do Nice na terceira pré-eliminatória

As 'águias' procuram a quinta presença consecutiva na fase principal da prova 'milionária', sendo que na época passada atingiram os oitavos de final, em que foram eliminadas pelo FC Barcelona, na primeira edição com novo formato da competição.

O Benfica vai defrontar os franceses do Nice na terceira pré-eliminatória de acesso à fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, ditou o sorteio hoje realizado em Nyon, na Suíça.



Os 'encarnados', segundos classificados da I Liga portuguesa na época passada, vão visitar a Riviera Francesa na primeira mão, em 05 ou 06 de agosto, e recebem a equipa gaulesa na segunda mão, em 12 de agosto, no Estádio da Luz.

O vencedor desta eliminatória apura-se para os play-offs, a derradeira ronda preliminar de acesso à fase de liga da 'Champions', em que já está o Sporting.

As 'águias' procuram a quinta presença consecutiva na fase principal da prova 'milionária', sendo que na época passada atingiram os oitavos de final, em que foram eliminadas pelo FC Barcelona, na primeira edição com novo formato da competição.