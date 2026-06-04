Sábado – Pense por si

Escolha a Sábado como "Fonte Preferida"

Veja as nossas notícias com prioridade, sempre que pesquisar no Google.

Adicionar fonte

Desporto

Curiosidades dos Mundiais de futebol (5): Os "não-golos" de Pelé e a mala cheia de notas

Carlos Torres
Carlos Torres 07:00
As mais lidas

O Mundial 1970 teve o génio de Pelé, as primeiras substituições, a estreia dos cartões e os golos de Jairzinho. Já 1974 trouxe a Laranja Mecânica e a classe de Cruijff, as peripécias do Zaire, a façanha do Haiti e dólares suspeitos.

O Mundial 2026 começa no próximo dia 11 de junho, com o México-África do Sul como jogo de abertura – vai acontecer no estádio Azteca, da Cidade do México, que vai ser o primeiro a receber partidas de três Mundiais (o México organizou o torneio em 1970 e 1986). Este é também o primeiro Mundial de futebol a realizar-se em três países (Estados Unidos, México e Canadá), algo que vai voltar a acontecer em 2030, pois a competição desse ano decorrerá em Espanha, Portugal e Marrocos. Enquanto não começa a febre dos jogos (e este ano serão, no total, 104, pois este vai ser o Mundial com mais seleções de sempre, 48), veja aqui algumas curiosidades ao longo de quase 100 anos da história da prova. Até ao início, vamos publicar todos os dias curiosidades à volta de dois Mundiais, num total de 11 textos. Este aborda os Mundiais de 1970 e 1974. 

A seleção do Brasil que venceu o Mundial do México, em 1970
A seleção do Brasil que venceu o Mundial do México, em 1970

Mundial 1970

País organizador: México

Vencedor: Brasil

1. O Brasil foi campeão pela terceira vez (depois de 1958 e 1962), o que lhe permitiu ficar permanentemente com a Taça Jules Rimet. Curiosamente, em 1983 ela seria roubada da sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro, e nunca mais foi recuperada.

2. Este Mundial ficou marcado pelos famosos “não-golos” de Pelé, lances geniais que acabaram por não terminar em golo. Foi o caso da cabeçada defendida pelo guarda-redes inglês Gordon Banks, que ficou conhecida como a “Defesa do Século”. Ou ainda da tentativa de chapéu, desde o meio-campo, ao guardião da Checoslováquia, com a bola a passar muito perto da trave – e que os brasileiros chamam “O Gol que Pelé Não Fez”.

3. Havia seis países candidatos a organizar o Mundial 1970 (Argentina, Austrália, Colômbia, Japão, México e Peru). O México foi escolhido seis anos antes (durante os Jogos Olímpicos de Tóquio), tendo pesado na decisão o facto de os Jogos Olímpicos de 1968 se disputarem na Cidade do México – ou seja, já teria infra-estruturas criadas.

4. Foi a primeira vez que os jogos deram na televisão a cores. Mas nem tudo foi consensual: para que os jogos passassem na Europa a horas “decentes” – isto é, sem ser de madrugada –, muitos começaram ao meio-dia, o que gerou a revolta de jogadores e treinadores, devido ao grande calor que se fazia sentir no México.

5. Pela primeira vez, foi possível fazer substituições num Mundial – duas por jogo. O primeiro jogador a ser substituído foi Viktor Serebryanikov (URSS), que deu o seu lugar a Anatoly Puzach ao intervalo. Essa troca aconteceu no jogo de abertura, entre México e União Soviética.

6. Foi também a primeira vez que se usaram os cartões amarelos e vermelhos em Mundiais. Logo nesse jogo de abertura o árbitro admoestou cinco jogadores com o amarelo – em todo o torneio, foram 44 amarelos. No entanto, nenhum jogador viu o cartão vermelho no Mundial do México.

7. A meia-final entre Itália e Alemanha Ocidental ficou conhecida como “Jogo do Século”. Os italianos estiveram a vencer (1-0) mesmo até ao fim, mas aos 90 minutos Schnellinger empatou e levou o jogo para prolongamento. E aí houve uma constante alternância no marcador, tendo terminado com 4-3 para a Itália. Com 5 golos nesses 30 minutos adicionais, este foi o prolongamento da história dos Mundiais com mais golos.

8. Nesse Itália-Alemanha Ocidental, Franz Beckenbauer jogou a parte final do jogo com uma clavícula partida. Como o treinador, Helmut Schon, já tinha feito as duas substituições permitidas, ele aguentou até ao fim com o braço ligado.

9. O brasileiro Mário Zagallo foi o primeiro futebolista da história a tornar-se campeão mundial como jogador (em 1958 e 1962) e treinador. E Pelé despediu-se de Mundiais como o único (até agora) a vencer por três vezes.

10. Jairzinho não foi o melhor marcador (o título foi para o alemão Gerd Muller, com 10), mas os seus sete golos permitiram-lhe ficar na história dos Mundiais como o único, até hoje, que marcou pela sua seleção em todos os jogos de um Mundial – foram seis os jogos do Brasil (ele fez dois golos contra a Checoslováquia, e nas outras cinco partidas marcou um em cada).

Beckenbauer e Muller a celebrar a vitória no Mundial de 1974

Mundial 1974

País organizador: RFA

Vencedor: RFA

1. A seleção da Alemanha Ocidental venceu o Mundial, mas a grande sensação da prova foi a Holanda, treinada por Rinus Michels – com o seu sistema de carrossel (com um sistema tático onde os jogadores não tinham posição fixa) revolucionou o futebol, ficando conhecida como “Laranja Mecânica”.

2. O holandês Cruijff foi eleito o melhor jogador do torneio, uma decisão alicerçada nos dados da Opta Sports, que avançam que ele foi o jogador com mais dribles conseguidos (34), com mais oportunidades criadas (36) e com mais passes certos no último terço do campo (136). E Cruijff também criou 5.1 oportunidades de golo por jogo, o recorde dos Mundiais (pelo menos desde 1966, quando começaram a ser coletados estes dados).

3. A Alemanha Ocidental venceu o Mundial, ao bater na final a Holanda, o que permitiu a cinco jogadores alemães tornarem-se os primeiros a conseguirem em Mundiais as medalhas de ouro, prata e bronze, depois do 2º lugar em 1966 e o 3º em 1970. Foram eles Beckenbauer, Sepp Maier, Wolfgang Overtah, Jurgen Graboeski e Horst-Dieter Hottges.

4. O Zaire (atual República Democrática do Congo, que vai defrontar Portugal no Mundial 2026), tornou-se a primeira equipa da África subsariana a participar num Mundial. Por essa façanha, os jogadores receberam do governo uma casa e um carro. No entanto, devido à péssima campanha no Mundial (três derrotas, sendo 9-0 com a Jugoslávia), os prémios foram-lhes confiscados.

5. No jogo entre o Zaire e a Jugoslávia, o guarda-redes africano Kazadi Mwamba pediu para ser substituído logo aos 20 minutos, por ainda nunca ter tocado na bola (o jogo estava em 2-0 para os jugoslavos). Entrou Tubilandi Ndimbi, que logo de seguida agarrou a bola – mas para a ir buscar ao fundo da baliza. A seleção africana perdeu 9-0, um dos resultados mais desnivelados em Mundiais.

6. Ainda em relação à seleção do Zaire, há um episódio caricato na partida contra o Brasil. Rivelino estava a preparar-se para marcar um livre quando o defesa Ilunga Mwepu saiu da barreira e atirou a bola para longe. Na altura falou-se que o jogador desconhecia a regra, mas ele revelou que queria ser expulso pelo árbitro (levou apenas amarelo) como forma de protestar contra o governo, que ainda não tinha pago aos jogadores.

7. O Haiti, apesar de ter perdido os três jogos na fase de grupos, cometeu uma façanha, pois quebrou a invencibilidade da defesa da Itália, que não sofria golos há quase dois anos, num recorde que ia em 1142 minutos. O autor da proeza foi Emmanuel Sanon, na derrota por 3-1 frente aos transalpinos.

8. Foi a única vez que as duas Alemanhas (Ocidental e Oriental) se defrontaram num Mundial. A Alemanha Ocidental perdeu por 1-0, num resultado que muitos viram como conveniente para a seleção germânica ocidental, pois assim evitava ficar no grupo de Brasil e Holanda na segunda fase.

9. Foi a primeira vez que o cartão vermelho foi exibido num Mundial. A primeira vítima foi o chileno Carlos Caszely, expulso aos 77 minutos do jogo com a Alemanha Ocidental (derrota por 1-0). Caszely, que era opositor assumido do ditador chileno Augusto Pinochet, foi depois proibido de jogar no seu país, usando-se a expulsão como argumento – jogaria em vários clubes em Espanha.

10. A Itália não se conseguiu apurar para a fase seguinte, ao perder o jogo decisivo frente à Polónia, por 2-1. O empate bastava a polacos e a italianos (ficariam à frente da Argentina), mas ao intervalo a Polónia já ganhava 2-0 e, segundo afirmou mais tarde o polaco Wladyslaw Zmuda, quando a equipa entrou no túnel de acesso ao balneário apareceu-lhes um indivíduo engravatado com uma mala cheia de dinheiro, “maços de notas de dólares”, afirmando que o receberiam se permitissem o empate. “Eu não queria acreditar naquilo. Um dos nossos funcionários começou a discutir com ele e mandaram os jogadores entrar no balneário”, contou.

11. Este foi um Mundial onde o vice-campeão teve um prémio maior do que o campeão. Com efeito, cada jogador da RFA recebeu, como recompensa por se ter sagrado campeão do mundo, 50 mil dólares e um carro novo (um Wolkswagen carocha). Já cada jogador da Holanda foi presenteado com 100 mil dólares.

Tópicos Jogo Jogo de futebol golo golas Alemanha México Pelé Itália Países Baixos Franz Beckenbauer Carlos Caszely Jogos Olímpicos Opta Sports Confederação Brasileira de Futebol Copa do Mundo FIFA de 1970
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Curiosidades dos Mundiais de futebol (5): Os "não-golos" de Pelé e a mala cheia de notas