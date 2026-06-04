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Portugal segue preparação para fase final do Mundial com mais um treino

Lusa 08:22
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Para já, o selecionador Roberto Martínez tem trabalho com 23 dos 27 jogadores convocados, faltando apenas Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos, que foram bicampeões europeus.

A seleção portuguesa segue esta quinta-feira a preparação para a fase final do Mundial2026 de futebol, que arranca em 11 de junho nos Estados Unidos, Canadá e México, com mais um treino na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Os jogadores durante a fase de aquecimento no relvado
Os jogadores durante a fase de aquecimento no relvado Pedro Ferreira/Record

Portugal tem uma sessão agendada para as 18h00, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. Antes, às 17h00, um jogador ainda designar irá falar aos jornalistas em conferência de imprensa.

Para já, o selecionador Roberto Martínez tem trabalho com 23 dos 27 jogadores convocados, faltando apenas Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos, que foram bicampeões europeus com o Paris Saint-Germain e só se juntam à comitiva lusa no sábado.

Na preparação para o próximo Campeonato do Mundo, o nono da sua história, sétimo seguido, Portugal vai realizar dois particulares, primeiro no sábado frente ao Chile, no Estadio Nacional, em Oeiras, e depois com a Nigéria, em 10 de junho, em Leiria.

Depois de viajar no dia 12 para Palm Beach, em Miami, na Florida, onde vai 'montar' o seu centro de estágio, a seleção nacional vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para 17 de junho frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12h00 (18h00 horas de Lisboa).

Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12h00 (18h00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19h30 (00h30 de 28 de junho).

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

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