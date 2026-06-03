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Florentino Pérez anuncia José Mourinho como o seu treinador: português já surge equipado à Real Madrid

Record 21:45
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Página da candidatura surpreende com publicação nas redes sociais.

Acabaram-se as dúvidas... agora é mesmo oficial: José Mourinho será treinador do Real Madrid se Florentino Pérez vencer as eleições, no próximo dia 7, domingo. No momento em que Enrique Riquelme, opositor no ato eleitoral, se preparava para participar no programa El Hormiguero, onde prometeu anunciar um reforço de peso, a candidatura de Florentino Pérez surpreendeu ao oficializar nas redes sociais a chegada do ainda técnico do Benfica.

Num curto vídeo de 15 segundos, publicado com um trocadilho na legenda 'MOUcha historia por hacer [muita história por fazer, em português]', José Mourinho já aparece vestido com a camisola dos merengues e a sorrir. "Sim", limitou-se a dizer o treinador luso, de 63 anos.

Estão assim desfeitas as dúvidas, mas a verdade é que esta mudança só será consumada se Florentino renovar o mandato e continuar à frente dos destinos do Real Madrid. Por esta altura, como Record deu conta esta quarta-feira, há vários

A confirmar-se, o 'special one' regressa assim a uma casa onde esteve durante 2010 e 2013, período em que conquistou uma Taça de Espanha, uma Supertaça e a própria Liga espanhola, tendo batido nessa edição o recorde de pontos e golos.

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