Curiosidades dos Mundiais de futebol (2): O golo descalço e o troféu debaixo da cama

Em 1938, Leónidas tinha uma chuteira na mão quando o guarda-redes da Polónia escorregou e ele fez um golo que hoje seria anulado. Houve ainda peripécias com a Alemanha nazi, com Mussolini e um esconderijo improvável durante a II Guerra Mundial.

O Mundial 2026 começa no próximo dia 11 de junho, com o México-África do Sul como jogo de abertura – vai acontecer no estádio Azteca, da Cidade do México, que vai ser o primeiro a receber partidas de três Mundiais (o México organizou o torneio em 1970 e 1986). Este é também o primeiro Mundial de futebol a realizar-se em três países (Estados Unidos, México e Canadá), algo que vai voltar a acontecer em 2030, pois a competição desse ano decorrerá em Espanha, Portugal e Marrocos. Enquanto não começa a febre dos jogos (e este ano serão, no total, 104, pois este vai ser o Mundial com mais seleções de sempre, 48), veja aqui algumas curiosidades ao longo de quase 100 anos da história da prova. Até ao início, vamos publicar todos os dias curiosidades à volta de dois Mundiais, num total de 11 textos. Este aborda os Mundiais de 1938 e 1950.



O ditador Benito Mussolini (ao centro) recebeu os campeões italianos em Roma

Mundial 1938

País organizador: França

Vencedor: Itália

1. Esperava-se que a Argentina fosse o país organizador (o anterior Mundial tinha sido em Itália, e a ideia era que houvesse uma alternância entre continentes). Mas no Congresso da FIFA decidiu-se escolher a França, como forma de homenagear o presidente da FIFA, Jules Rimet.

2. A Argentina recusou participar na prova e, em solidariedade com os argentinos, as seleções americanas boicotaram o Mundial de 1938 (as exceções foram Brasil e Cuba). Aliás, só houve três seleções de fora da Europa (da Ásia vieram as Índias Orientais Holandesas, a atual Indonésia), o menor número de sempre.

3. A Áustria estava apurada, mas devido à anexação do país pela Alemanha nazi desistiu, havendo alguns jogadores que foram integrados na seleção alemã. Perante isto, a Suécia, que seria o adversário da Áustria, ficou logo apurada para os quartos de final.

4. Cinco dos sete jogos da primeira fase tiveram prolongamento e houve dois que necessitaram de uma partida de desempate. Foi o caso do Alemanha-Suíça. Nesse segundo jogo, os alemães estavam a ganhar 2-0 aos 20 minutos e a comissão técnica enviou um telegrama a Adolf Hitler dando conta da vitória. Mas os suíços fizeram o 2-1 em cima do intervalo e na segunda parte, entre os 65 e os 78 minutos, marcaram mais três golos e venceram por 4-2.

5. O Brasil-Polónia terminou 6-5 (4-4 nos 90 minutos) e é ainda hoje considerado um dos melhores jogos de um Mundial. Leónidas, que fez um hat-trick, entrou para a história por ter marcado um golo descalço. Estava a apertar as chuteiras peto da área da Polónia e recebeu uma “prenda” do guarda-redes, que escorregou na marcação de um pontapé de baliza. Ele correu para a bola com a chuteira na mão e fez o golo.

6. Nos quartos de final, o Brasil-Checoslováqui ficou conhecido como "Batalha de Bordéus", devido à grande violência, que causou lesões a cinco jogadores (dois deles, Planicka e Nejedly, tiveram de ser internados no hospital).

7. A seleção italiana foi a única a viajar de avião entre os jogos, uma aeronave posta à disposição da equipa por Mussolini, para que não acusassem o cansaço. Os brasileiros, por exemplo, fizeram 1.764 km de comboio em dois dias.

8. Antes da final, Mussolini mandou um recado a Giuseppe Meazza, principal figura da Itália: “Vitória ou morte!” Os italianos abriram o marcador aos 6 minutos e ao intervalo batiam a Hungria por 3-1, acabando por ganhar por 4-2. Mais tarde, o guarda-redes magiar Antal Szabó declarou: “Sofri quatro golos, mas salvei a vida de 11 homens”.

9. Durante a II Guerra Mundial, o troféu de campeão do mundo foi escondido pelo vice-presidente da FIFA, o italiano Ottorino Barassi, numa caixa de sapatos debaixo da sua cama, não sendo descoberto pelas tropas inimigas.

Mundial 1950

País organizador: Brasil

Vencedor: Uruguai

1. A realização dos Mundiais de futebol foi interrompida devido à II Guerra Mundial (não houve em 1942 ou 1946). Estava previsto que o próximo Mundial se realizasse em 1949, mas a FIFA adiou-o por um ano para que as seleções europeias tivessem mais tempo para se reorganizarem devido à guerra.

2. Não houve uma final, porque as quatro equipas que terminaram em primeiro lugar nos seus grupos formaram um outro grupo de quatro e jogaram entre si. Aliás, no último jogo, que por coincidência era entre os dois primeiros (Brasil e Uruguai), a seleção canarinha só precisava de empatar para se sagrar campeã. Mas perdeu, num momento que ficou conhecido como Maracanazo.

3. A Índia apurou-se mas desistiu de participar. A justificação foi que a FIFA não permitia que os atletas jogassem descalços. Mas, na verdade, isso terá sido uma desculpa devido às dificuldades financeiras de uma longa viagem de barco.

4. Além da Índia, Turquia e Escócia também se apuraram e acabaram por desistir, pelo que para ocupar esses vagas foram convidadas as seleções de Portugal, França e Irlanda, que declinaram o convite. Os franceses no início até disseram que sim, mas como teriam de percorrer no Brasil 3 mil km para fazerem os seus jogos, recusaram. Resultado: estiveram apenas 13 seleções no Mundial.

5. A poucos minutos do início do jogo com o Brasil, o jugoslavo Rajko Mitic bateu com a cabeça numa viga do balneário e teve de fazer um curativo, não entrando de início – pelo que a Jugoslávia começou o jogo com 10. Aliás, quando Mitic entrou em campo, o avançado Ademir já tinha feito o 1-0 (aos 4 minutos).

6. A Inglaterra participou pela primeira vez num Mundial e era favorita à vitória, mas perdeu de forma escandalosa com a seleção dos EUA, formada por amadores, como carteiros ou empregados de mesa. A surpresa foi tanta que em Inglaterra, quando os telegramas chegaram dando conta do resultado (1-0), várias agências de informação acharam que era um erro e deram a notícia da vitória inglesa por 10-1.

7. Disputado em Porto Alegre, o jogo México-Suíça foi marcado por um imbróglio, pois as duas seleções entraram em campo com camisolas vermelhas. A solução foi o México jogar com os equipamentos azuis e brancos emprestados pelo Cruzeiro de Porto Alegre.