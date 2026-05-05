Ciclista Paul Seixas vai ao Tour: a Decathlon anunciou o prodígio com uma visita aos avós

Aos 19 anos, o francês com ascendência portuguesa vai estrear-se na Volta a França e tornar-se o mais jovem participante da prova em quase nove décadas. "Vou tentar a melhor classificação possível".

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A confirmação chegou sem conferência de imprensa solene, sem cenário e sem grande aparato institucional. A equipa Decathlon CMA CGM anunciou na segunda-feira, 4 de maio, que Paul Seixas vai disputar o Tour de France de 2026, mas fê-lo através de um vídeo de registo íntimo.



Sobre a participação na prova, Seixas diz que a idade "não é desculpa" e quer um bom resultado Associated Press

O ciclista francês, de 19 anos, sentado à mesa com os avós, a revelar-lhes que em julho estará na maior corrida do calendário mundial. “Estou aqui para vos anunciar uma coisa. Em julho vou correr”, disse Seixas, antes de a avó perceber que se tratava da Volta a França e de o avô reagir dizendo ser “o homem mais feliz do mundo”.

Quando a 113.ª edição do Tour arrancar, a 4 de julho, em Barcelona, Seixas terá 19 anos, nove meses e dez dias, tornando-se o mais jovem corredor a participar na prova desde 1937, ano em que o francês Adrien Cento partiu para a corrida com 19 anos, três meses e 26 dias. O site oficial do Tour confirma que a edição de 2026 começa em Barcelona, com 23 equipas e 184 corredores à partida, numa abertura que inclui um contrarrelógio coletivo de 19,7 quilómetros.

A equipa francesa enquadrou a escolha como uma decisão ponderada, tomada depois das clássicas das Ardenas. Dominique Serieys, diretor executivo da Decathlon CMA CGM, explicou que a estrutura quis analisar os dados e discutir o calendário com Seixas e a sua equipa antes de avançar. “Ele teve um início de época notável e já está entre os melhores corredores”, afirmou Serieys, acrescentando que os melhores estão destinados a competir “na maior corrida do calendário”.

O próprio Seixas recusou apresentar a estreia como mero estágio competitivo. Na nota divulgada pela equipa, o francês disse estar “muito feliz” por confirmar a presença no próximo Tour, descrevendo a corrida como um sonho de infância. “Tenho apenas 19 anos, mas, como já disse antes, a idade não é uma barreira nem uma desculpa”, afirmou. E deixou claro o tom da participação: não faz parte da sua natureza, nem da sua visão do ciclismo, alinhar no Tour “com o único objetivo de aprender”; a ambição será procurar “a melhor classificação possível”.

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A chamada surge depois de uma primeira metade de época que transformou Seixas numa das grandes histórias do ciclismo europeu. No segundo ano como profissional, o francês já somou sete vitórias, segundo a página oficial da equipa, e começou 2026 com sinais inequívocos de maturidade competitiva. Foi segundo na Volta ao Algarve, na qual venceu uma etapa, ganhou a Clássica Faun-Ardèche, conquistou a Volta ao País Basco e venceu a Flèche Wallonne.

A sua prestação nas Ardenas acentuou a expectativa. Na Liège-Bastogne-Liège, Seixas foi segundo, atrás de Tadej Pogacar, e, segundo A Bola, protagonizou um dos momentos simbólicos da corrida ao ser o único capaz de responder ao ataque do campeão do mundo em La Redoute, antes de ceder mais tarde na Roche-aux-Faucons. A imagem de um corredor de 19 anos a tentar seguir Pogacar numa das provas mais duras do calendário ajudou a alimentar a ideia de que França poderá ter encontrado uma figura rara: um jovem com perfil de voltas por etapas, qualidade na montanha e capacidade contra o relógio.

A pressão, essa, será inevitável. A Associated Press escreveu que “todo um país” estará atento a Seixas, num contexto em que o ciclismo francês masculino espera desde 1985 por uma vitória no Tour, ano do último triunfo de Bernard Hinault. A comparação é pesada para qualquer corredor; para um estreante de 19 anos, é quase uma herança nacional.

Talvez por isso o vídeo com os avós tenha funcionado tão bem, porque deslocou uma decisão de alcance mediático para um espaço familiar. Num ciclismo cada vez mais profissionalizado, estatístico e global, a Decathlon escolheu apresentar a estreia no Tour através da reação de duas pessoas que não falam de watts, pelotões, contratos ou classificações gerais.

Antes da estreia na “Grande Boucle”, Seixas deverá disputar, em junho, o Tour Auvergne-Rhône-Alpes, prova que a equipa considera ideal como preparação para o seu primeiro Grand Tour. Depois do Tour, o calendário previsto inclui o Grand Prix Cycliste de Québec, o GP de Montréal, os Mundiais e a Lombardia.