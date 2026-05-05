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Desporto

Atleta acusa selecionador de karaté de ameaças e insultos

João Amaral Santos 07:00

Afonso Venes diz que Jorge Peixeiro costumava chamar-lhe “gordo”. Após o conflito, a namorada do queixoso, nº 2 do ranking nacional, foi afastada da seleção portuguesa.

Um praticante de karaté acusa o atual selecionador nacional – na disciplina de Kata –, Jorge Peixeiro, de o ter ameaçado e insultado. As queixas foram apresentadas ao Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e à Federação Nacional Karaté – Portugal (FNK-P), e estão a agitar a modalidade. O conflito terá até provocado danos colaterais, pois Maísa Caridade, uma das principais karatecas portuguesas, atual número 2 do ranking nacional, e namorada do atleta que entrou em “choque” com Jorge Peixeiro, passou a ficar fora das escolhas da seleção para as provas internacionais.

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