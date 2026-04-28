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Carlos Vicens: um obcecado à procura da glória

Carlos Torres
Carlos Torres 28 de abril de 2026 às 23:00

Adepto da escola do Barcelona e discípulo de Guardiola, é de ideias fixas e está à beira de fazer história com o Sp. Braga na Liga Europa.

Carlos Vicens já festejou uma conquista europeia. Em 2023, era adjunto de Pep Guardiola no Manchester City, que venceu o Inter Milão (1-0) na final da Liga dos Campeões, disputada em Istambul – a mesma cidade onde esta época se decide a Liga Europa. O técnico do Sp. Braga, de 43 anos, quer repetir esse êxito na sua estreia como treinador principal, mas primeiro os minhotos têm de afastar o Friburgo, nas meias-finais – a primeira mão joga-se a 30 de abril, em Portugal, e a segunda uma semana depois, na Alemanha.

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