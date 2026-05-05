Sábado – Pense por si

Bruno Faria Lopes
Bruno Faria Lopes Jornalista
05 de maio de 2026 às 23:00

Ventura e a economia: uma relação complicada

A exigência descabida de baixar a idade legal da reforma é mais do que um pretexto para não aprovar a reforma laboral: é a confirmação de um vazio

É possível ler a exigência de André Ventura para aprovar a reforma laboral do Governo como a demonstração de que André Ventura não quer aprovar a reforma laboral do Governo. Desde a Greve Geral de dezembro, um sucesso no plano mediático e político, que se percebeu o recuo tático do líder do Chega nesta área. A exigência de redução da idade legal de reforma é, no entanto, tão fora de tudo o que qualquer Governo de qualquer país ocidental e envelhecido tem feito, e tão contrária aos interesses do eleitorado jovem que o Chega tem cativado, que vale a pena notá-la pelo seu valor facial – ou seja, pelo que diz sobre as dificuldades do partido, e do seu líder, na política económica.

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