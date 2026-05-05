Sábado – Pense por si

Ângela Marques
Ângela Marques Jornalista
05 de maio de 2026 às 23:00

O baby shower necessário

Uma mulher grávida é, à sua maneira, o centro do mundo, e dispensa ecografias para atestar o milagre que é fazer crianças.

Na fotografia, ela surgia escoltada por quatro mulheres. Um olhar precipitado diria que aquelas más companhias, todas na faixa perigosíssima dos 35 em diante (a melhor idade para se ser uma mulher em toda a sua potência, o pior pesadelo para o resto do mundo), eram as amigas mais antigas da minha amiga.

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