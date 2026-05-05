Sábado – Pense por si

Carlos Torres
Carlos Torres Editor Executivo
05 de maio de 2026 às 23:00

A fuga da família real para o Brasil

A impressionante operação foi concretizada em três dias e permitiu levar a família real e a corte para o Brasil (no total, nos mais de 40 navios seguiram 15 mil pessoas), para escapar às tropas de Napoleão. E ainda: como ganhar dinheiro com o seu prédio; a primeira reserva natural privada; e um futebolista com uma vida frenética

Quando marcou a entrevista com o historiador Paulo Rezzutti, autor da nova biografia D. João VI – A história não contada, a chefe de redação Ana Taborda não sabia que o dia em que iam conversar, 21 de abril, era feriado no Brasil. E não era um feriado qualquer, explicou-lhe o escritor. “Imagina a ironia. Hoje, no Brasil, é feriado de Tiradentes, que foi um dos conjurados mineiros que, dentro do espírito liberal, lutou contra o domínio português [liderou uma conspiração chamada Inconfidência Mineira]. E antes de ser enforcado ele ficou preso no lugar onde a Rainha D. Maria I fica hospedada inicialmente quando chega ao Brasil.”

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