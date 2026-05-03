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Superbikes: a violenta queda de Miguel Oliveira que obrigou a interromper a corrida de Superpole

Record 10:56
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Piloto português sofreu um toque do italiano Andrea Locatelli na saída da curva cinco e acabou por ser abalroado.

A corrida de Superpole da prova húngara do Mundial de Superbikes foi interrompida na primeira volta devido a uma queda envolvendo o piloto português Miguel Oliveira (BMW), que teve de ser assistido ainda em pista.

O momento da queda de Miguel Oliveira
O momento da queda de Miguel Oliveira Frame DAZN

O piloto luso, que largou da quarta posição, foi tocado pelo italiano Andrea Locatelli (Yamaha) na saída da curva cinco e acabou por ser abalroado por outros pilotos na curva seis, numa altura em que era terceiro classificado.

De acordo com a direção de corrida, o piloto luso está consciente, mas foi assistido ainda no local, sendo, depois, retirado de maca.

Esta é a quarta ronda da temporada.

Tópicos Piloto correria Corrida Andrea Locatelli Yamaha BMW
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