Superbikes: a violenta queda de Miguel Oliveira que obrigou a interromper a corrida de Superpole

Piloto português sofreu um toque do italiano Andrea Locatelli na saída da curva cinco e acabou por ser abalroado.

Edição de 28 de abril a 4 de maio

A corrida de Superpole da prova húngara do Mundial de Superbikes foi interrompida na primeira volta devido a uma queda envolvendo o piloto português Miguel Oliveira (BMW), que teve de ser assistido ainda em pista.



O momento da queda de Miguel Oliveira Frame DAZN

O piloto luso, que largou da quarta posição, foi tocado pelo italiano Andrea Locatelli (Yamaha) na saída da curva cinco e acabou por ser abalroado por outros pilotos na curva seis, numa altura em que era terceiro classificado.

De acordo com a direção de corrida, o piloto luso está consciente, mas foi assistido ainda no local, sendo, depois, retirado de maca.

Esta é a quarta ronda da temporada.

Queda muito feia de Miguel Oliveira, que está consciente e já foi levado para o centro médico.#DAZNSBK pic.twitter.com/n2LNcezB9A — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) May 3, 2026