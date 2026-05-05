Sábado – Pense por si

Germano Almeida
Germano Almeida
05 de maio de 2026 às 23:00

Já nem o drama lhe vale

Trump tenta ir de drama em drama para disfarçar a sua total e manifesta incapacidade de desenvolver políticas públicas estruturadas. Sem soluções para a inflação que ele próprio criou pela aventura irresponsável no Irão, o Presidente dos EUA afunda-se num segundo mandato errático, incompetente e impopular. Nada que não se adivinhasse. Só não viu quem não quis ver. Onde andavam no primeiro mandato?

Donald Trump não sabe e não quer desenvolver políticas públicas estruturadas. Isso demora tempo, dá trabalho, exige estudo e articulação. Requer risco e implica dar explicações pedagógicas, por vezes não remuneradoras do ponto de vista eleitoral. Se isto já se notava no primeiro mandato, passou a ser demasiado evidente neste segundo. O regresso ao hard power parecia ter sido para Trump um escape: na Venezuela não correu totalmente mal, mas no Irão está a oscilar entre a comédia e a tragédia.

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