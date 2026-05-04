Fábio Medeiros e João Mesquita são os convidados do Negócios Record.
Fábio Medeiros e João Mesquita, diretor de conteúdos e diretor-geral da LiveMode, explicam os planos do canal de Youtube para o nosso país, onde vai entrar com força no Mundial, com a transmissão gratuita de 34 jogos (um por dia). Explicando o sucesso no Brasil, acreditam que o modelo que apresentam é complementar ao serviço tradicional de televisão premium por subscrição e defendem que é a forma de chegar ao público mais jovem, que se desligou dos formatos tradicionais e procura novas formas de comunicação e de comunicadores. O negócio será suportado exclusivamente com acordos comerciais e a promessa é que não ficará por aqui, já que a Liga portuguesa é um objetivo assumido.
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Livemode vai dar futebol grátis no Youtube. Responsáveis explicam conteúdo, negócio e planos
Conduzido por Diana Ramos e Sérgio Krithinas, o Negócios Record é o podcast que faz a auditoria aos resultados fora das quatro linhas.
Livemode vai dar futebol grátis no Youtube. Responsáveis explicam conteúdo, negócio e planos