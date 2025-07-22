Rui Costa sonha com uma nova Luz: conheça o plano que vai ser hoje apresentado

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Rui Costa tem em mãos um novo projeto para o Estádio da Luz e promete revolucionar o reduto benfiquista, se vier a vencer as eleições de outubro.

O antigo jogador pretende reformular totalmente a zona circundante ao Estádio da Luz, com duas arenas multiusos, uma piscina, uma pista de atletismo, uma zona de comércio e restauração, uma sala de teatro, um hotel, além de uma residência para atletas. Uma ideia que já está no papel, mas que Rui Costa pretende colocar em prática no futuro. Tal, permitiria diversificar totalmente o reduto dos encarnados, além de permitir atrair novos públicos.

Record sabe que uma das arenas pode acolher até 10 mil pessoas e, além de poder jogos de modalidades, também concertos, de modo a procurar novas fontes de receita, mesmo que o Estádio da Luz continue a receber espectáculos ainda com mais público. Também uma sala de teatro que poderá receber convenções, exemplos que atestam que a atual direção considera que o espaço poderá vir a ser melhor aproveitado, do que o que tem sido, desde que foi erguida em nova Luz, em 2003.

Efetivamente, o Estádio da Luz começa a ser um tema de disputa eleitoral. Martim Mayer já tinha dado conta, em entrevista à Lusa, que pretende aumentar a lotação para 83 mil pessoas, enquanto Luís Filipe Vieira defende, de acordo com o Correio da Manhã, chegar aos 120 mil lugares.

Mas relativamente a esta matéria, a atual direção já tem em curso um trabalho nesse sentido. Recorde-se que no arranque da próxima temporada já estarão disponíveis 68100 lugares para adeptos, sendo que o objetivo final de Rui Costa e seus pares seja atingir os 70 mil lugares.