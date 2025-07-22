Benfica não vai ter adeptos em Nice: águias recordam castigo da UEFA e deixam apelo

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

O Benfica emitiu esta terça-feira um comunicado onde lembrou que não poderá vender bilhetes para o jogo com o Nice, lembrando os adeptos que o clube se encontra "sob pena suspensa durante dois anos podendo ser novamente impedido de vender bilhetes aos seus adeptos em jogos fora de casa, caso se registem comportamentos indevidos". Por isso, os encarnados pedem aos seus adeptos "elevação, civismo e respeito", dentro e fora dos estádios.

Leia o comunicado na íntegra:"O Sport Lisboa e Benfica informa que, na sequência do castigo recentemente imposto pela UEFA relativo ao jogo frente ao Barcelona, encontra-se impedido de comercializar bilhetes para o encontro da 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, frente ao Nice, agendado para os dias 5 ou 6 de agosto, em França.

Mais se informa que o Clube se encontra sob pena suspensa durante dois anos, podendo ser novamente impedido de vender bilhetes aos seus adeptos em jogos fora de casa, caso se registem comportamentos indevidos.

O Sport Lisboa e Benfica apela, por isso, a todos os seus sócios e adeptos para que continuem a representar o Benfica com elevação, civismo e respeito, dentro e fora dos estádios. A paixão que nos move deve sempre ser acompanhada por comportamentos que dignifiquem o Clube, protejam os seus interesses e contribuam para que nada nem ninguém limite o apoio incondicional que caracteriza os Benfiquistas em todo o mundo."