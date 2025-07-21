Luis Suárez impediu assalto à sua moradia

O 'La Voz de Almería' relata que o avançado que está na mira do Sporting foi alertado pelo ruído, mas que gritos e luzes acesas espantaram os meliantes.

A notícia foi avançada esta segunda-feira pelo jornal 'La Voz de Almería' que revelou que a moradia onde reside Luis Suárez, alvo do Sporting para substituir Viktor Gyökeres na sua ofensiva, foi vítima de uma tentativa de assalto, mas que o avançado dos rojiblancos acabou por conseguir impedir as intenções dos meliantes, que segundo relatos já tinham precipitado idênticas ações a outras casas na urbanização onde reside o sul-americano na madruagada de dia 20.



Luis Suárez e a família correram perigo

A mesma fonte relata que os assaltantes treparam pelos toldos, que chegaram à varanda da casa do futebolista, que tentaram forçar a entrada utilizando um objetivo metálico, mas que acabaram por fugir quando apareceu... Suárez, protegendo a sua mulher, Carolina, e o rebento de ambos. Nessa altura, já tinham sido surpreendido pelas luzes acesas e pelos gritos de ajuda, além de a polícia também se encontrar a caminho do local.

A vizinhança juntou-se, ainda perseguiu um dos encapuzados, mas sem sucesso, pese as autoridades terem em sua posse uma descrição detalhada do mesmo. Nas redes sociais, hoje, o dianteiro reagiu com... ironia, lamentando que o diário citado tenha revelado onde vive, lembrando que situações destas podem voltar a acontecer - veja a história que partilhou, em anexo nesta peça.