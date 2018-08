O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, teve esta sexta-feira alta hospitalar e já se encontra em casa, anunciou hoje o clube, em comunicado, que acrescenta que "decorrerá agora um período de descanso e repouso de três a quatro semanas".

Vieira, de 69 anos, foi internado há oito dias, em consequência de uma indisposição, e já não assistiu ao jogo de estreia do Benfica na I Liga de futebol, com o Vitória de Guimarães, realizado na última sexta-feira, que os ‘encarnados’ venceram por 3-2.

O internamento hospitalar impediu também o responsável máximo do clube lisboeta de viajar para a Turquia, onde o Benfica empatou 1-1 na terça-feira com o Fenerbahçe, em jogo da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, seguindo em frente na competição, depois de ter vencido em casa no jogo inaugural, por 1-0.

A alta hospitalar já tinha sido avançada na quinta-feira pelo vice-presidente 'encarnado' Varandas Fernandes, que acrescentou que Vieira só retomará a actividade no clube após o repouso aconselhado pelos médicos.