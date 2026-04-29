Ações do Benfica seguem imparáveis e colocam SAD das águias a valer 189,5 milhões

As ações da SAD do Benfica continuam a tendência de forte valorização na sequência da entrada no capital de um fundo norte-americano.

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As ações da sociedade anónima desportiva (SAD) do Benfica seguem a brilhar na bolsa portuguesa esta quarta-feira. Após o salto de 17,02% na véspera - na sequência do acordo de um fundo norte-americano para comprar os mais de 16% detidos por José António dos Santos, conhecido por "Rei dos Frangos" - as ações da SAD "encarnada" avançam 7,27% nos primeiros minutos de negociação, para os 8,24 euros, um máximo histórico.



Pavlidis, SLB, Benfica Luís Manuel Neves

A forte valorização dos títulos da SAD das "águias" eleva a capitalização bolsista da empresa para os 189,52 milhões de euros, ameaçando superar o valor em bolsa da rival SAD do Sporting, que vale cerca de 198 milhões de euros.

Os investidores norte-americanos terão pago cerca de 12 euros por cada ação ao empresário da empresa avícola, o que traduzia um prémio de mais de 70% face à cotação das ações da Benfica SAD, segundo apurou o Negócios.

Em declarações ao Negócios, José António dos Santos classificou a operação como "um bom negócio" quer para ele quer para o Benfica.