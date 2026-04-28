“Foi um bom negócio para mim e para o Benfica”, diz “Rei dos Frangos”

José António dos Santos, conhecido como “Rei dos Frangos”, diz que a venda da sua participação de 16,38% na Benfica SAD foi um bom negócio tanto para ele como para os encarnados. Ao que o Negócios apurou, o valor pago pelo fundo norte-americano Entrepreneur Equity Partner está na “casa” de 12 euros por ação.

Em entrevista ao Negócios, há sensivelmente um ano, José António dos Santos, maior acionista individual da Benfica SAD, falava de tudo ou nada: ou seja, que a vender só vendia tudo e “no mínimo” a 12 euros por ação, um valor que, a seu ver, era conservador. E assim terá sido.



José António dos Santos, o Rei dos Frangos Jornal de Negócios

O empresário, conhecido como “Rei dos Frangos”, anunciou esta segunda-feira ter chegado a acordo para a venda da participação de 16,38% — que detém direta e indiretamente — na Benfica SAD ao fundo norte-americano Entrepreneur Equity Partners.

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