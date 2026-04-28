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“Foi um bom negócio para mim e para o Benfica”, diz “Rei dos Frangos”

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José António dos Santos, conhecido como “Rei dos Frangos”, diz que a venda da sua participação de 16,38% na Benfica SAD foi um bom negócio tanto para ele como para os encarnados. Ao que o Negócios apurou, o valor pago pelo fundo norte-americano Entrepreneur Equity Partner está na “casa” de 12 euros por ação.

Em , há sensivelmente um ano, José António dos Santos, maior acionista individual da Benfica SAD, falava de tudo ou nada: ou seja, que a vender só vendia tudo e “no mínimo” a 12 euros por ação, um valor que, a seu ver, era conservador. E assim terá sido.

José António dos Santos, o Rei dos Frangos
José António dos Santos, o Rei dos Frangos Jornal de Negócios

O empresário, conhecido como “Rei dos Frangos”,  — que detém direta e indiretamente — na Benfica SAD ao fundo norte-americano Entrepreneur Equity Partners.

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