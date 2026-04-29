Ganhar um carro por apenas... 5 euros: modesto clube espanhol vai sortear 236 veículos

Imagine-se ganhar um carro por apenas cinco euros (5€). Sim, é verdade e é possível, desde que participe no sorteio que o CD San Fernando decidiu lançar e que estará à roda no próximo dia 12 de junho, em parceria com a lotaria espanhola 'Cupón de la ONCE'.



CD San Fernando vai sortear 236 carros CD San Fernando/Instagram

O modesto emblema da 4.ª divisão espanhola, atualmente presidido por Monchi, antigo diretor desportivo de Sevilha, Roma e Aston Villa, decidiu promover uma iniciativa inédita e, com o apoio de uma concessionária, irá sortear 236 veículos HYUNDAI Tucson GL 1.6T 150 CV DT Black Line, modelo cujo preço base ronda entre os 28 e os 30 mil euros.

À venda desde sexta-feira (24 de abril) na Loja Oficial do clube, cada rifa tem o custo de 5€, sendo que cada bilhete comprado terá um número identificativo no canto inferior direito. Se esse número coincidir com o número vencedor do sorteio 'Cupón de la ONCE' de 12 de junho, o comprador ganha um dos 236 automóveis sorteados. Cada participação premiada receberá um HYUNDAI Tucson GL 1.6T 150 CV DT Black Line.

Ainda assim, o sorteio tem algumas restrições. De acordo com o regulamento, "o prémio consiste num veículo HYUNDAI Tucson FL 1.6T 150 CV DT Black Line e não poderá ser trocado por dinheiro". Já a cor do veículo, bem como o tempo estimado da entrega do mesmo, "dependerão da disponibilidade do fabricante e do concessionário". Apesar dessas restrições, não está estipulado no regulamento que o prémio está limitado a uma unidade por pessoa, referindo-se apenas aos números vencedores que constam nas rifas.