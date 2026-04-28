Entrada de norte-americanos na SAD do Benfica anima ações encarnadas na bolsa

As ações da Benfica SAD avançam mais de 9% na manhã desta terça-feira, animadas pela venda de uma participação de mais de 16% pelo "Rei dos Frangos" a um fundo norte-americano.

As ações da sociedade anónima desportiva (SAD) do Benfica valorizam 9,42%, para os 7,20 euros, igualando o máximo histórico registado a 23 de fevereiro, na sessão desta terça-feira. O valor em bolsa da SAD das "águias" ascende agora a 165,6 milhões de euros.



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Os investidores reagiram com agrado ao anúncio feito ontem - já após o fecho do mercado - de que o empresário José António dos Santos, conhecido como "Rei dos Frangos", chegou a acordo para a venda da participação de 16,38% que detém na Benfica SAD ao fundo norte-americano Entrepreneur Equity Partner.

O número de ações que trocaram de mãos nos primeiros 90 minutos de negociação ascende a 13.487, um valor muito superior à média diária. Ainda ontem, a SAD "encarnada" revelou os resultados da emissão de dívida, em que colocou 65 milhões de euros.

(Notícia atualizada às 09:38 com novos valores)

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