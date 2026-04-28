Investidores dos EUA pagam 37,7 a 41,4 milhões por participação no Benfica. Ações suspensas

A Bloomberg avança que a venda da participação de 16,38% ao fundo norte-americano Entrepreneur Equity Partner foi feita a um preço entre 10 e 11 euros por ação. O montante implica uma avaliação de mercado superior a 250 milhões de euros.
Os investidores norte-americanos Entrepreneur Equity Partners pagou um prémio de até 70% por uma posição minoritária na sociedade anónima desportiva (SAD) do Benfica. Segundo avança a Bloomberg, citando uma fonte próxima do tema, o preço terá sido entre 10 e 11 euros.
Tendo em conta que a venda será de 3.767.400 ações, o preço avançado pela Bloomberg coloca a operação entre os 37,7 e os 41,4 milhões de euros. O acordo implica uma avaliação de mercado de cerca de 250 milhões de euros para o Sport Lisboa e Benfica. O montante compara com a capitalização bolsista de 167,9 milhões, mas também com uma avaliação ao valor empresarial (incluindo dívida) entre 598 milhões e 659 milhões de euros pela empresa de dados Benchmark.
O fundo Entrepreneur Equity Partners, com sede no estado norte-americano do Delaware, está ligado a Francesca Bodie, antiga diretora de operações da Oak View Group, que gere vários recintos desportivos nos EUA, e a Gregory L. Williams, CEO e "chairman" da Acrisure, uma fintech também com interesses na área do desporto.
Com a venda, José António dos Santos deixa para o fundo norte-americano a posição de segundo maior acionista da SAD, a seguir ao próprio Benfica. A concretização da transmissão das ações - que está ainda sujeita à aprovação prévia prevista nos Estatutos da Benfica SAD - está prevista para o final de julho.