Investidores dos EUA pagam 37,7 a 41,4 milhões por participação no Benfica. Ações suspensas

A Bloomberg avança que a venda da participação de 16,38% ao fundo norte-americano Entrepreneur Equity Partner foi feita a um preço entre 10 e 11 euros por ação. O montante implica uma avaliação de mercado superior a 250 milhões de euros.

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Os investidores norte-americanos Entrepreneur Equity Partners pagou um prémio de até 70% por uma posição minoritária na sociedade anónima desportiva (SAD) do Benfica. Segundo avança a Bloomberg, citando uma fonte próxima do tema, o preço terá sido entre 10 e 11 euros.



Pavlidis, SLB, Benfica Luís Manuel Neves

José António dos Santos, conhecido como "Rei dos Frangos", anunciou esta segunda-feira que chegou a acordo para a venda de uma participação de 16,38% na Benfica SAD ao fundo norte-americano. O valor da operação realizada a 23 de abril não foi divulgado, mas a Bloomberg aponta para um intervalo que coloca o preço 70% acima do fecho anterior, quando estava em 6,46 euros.

Na sessão desta terça-feira, em reação ao anúncio, as ações chegaram a subir quase 11% para 7,30 euros cada, fixando um novo máximo de sempre. Entretanto foi acionado um sistema automático de travão quando há elevada volatilidade e os títulos foram suspensos em bolsa.

Tendo em conta que a venda será de 3.767.400 ações, o preço avançado pela Bloomberg coloca a operação entre os 37,7 e os 41,4 milhões de euros. O acordo implica uma avaliação de mercado de cerca de 250 milhões de euros para o Sport Lisboa e Benfica. O montante compara com a capitalização bolsista de 167,9 milhões, mas também com uma avaliação ao valor empresarial (incluindo dívida) entre 598 milhões e 659 milhões de euros pela empresa de dados Benchmark.

Esta seria também uma das maiores participações estrangeiras num clube de futebol português e representa o segundo investimento significativo dos EUA no Benfica, depois de a Lenore Sports Partners ter adquirido uma participação de 5,24% no clube no ano passado. Este grupo inclui Jean-Marc Chapus, cofundador da Crescent Capital, juntamente com outros investidores com experiência no futebol europeu.

O fundo Entrepreneur Equity Partners, com sede no estado norte-americano do Delaware, está ligado a Francesca Bodie, antiga diretora de operações da Oak View Group, que gere vários recintos desportivos nos EUA, e a Gregory L. Williams, CEO e "chairman" da Acrisure, uma fintech também com interesses na área do desporto.

Com a venda, José António dos Santos deixa para o fundo norte-americano a posição de segundo maior acionista da SAD, a seguir ao próprio Benfica. A concretização da transmissão das ações - que está ainda sujeita à aprovação prévia prevista nos Estatutos da Benfica SAD - está prevista para o final de julho.

(Notícia atualizada às 11h10)

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