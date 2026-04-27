"Rei dos Frangos" vende participação na Benfica SAD a fundo norte-americano

José António dos Santos, conhecido como "Rei dos Frangos", chegou a acordo para a venda da participação de 16,38% que detém na Benfica SAD ao fundo norte-americano Entrepreneur Equity Partner.

José António dos Santos, conhecido como "Rei dos Frangos", chegou a acordo para a venda de uma participação de 16,38% na Benfica SAD ao fundo norte-americano Entrepreneur Equity Partners, de acordo com um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



Rei dos Frangos, António José dos Santos, Valouro Pedro Catarino / Medialivre

“A conclusão da referida operação encontra-se sujeita, nomeadamente, à condição de aprovação prévia da transmissão das ações em causa de acordo com o previsto nos Estatutos da Benfica SAD, bem como ao cumprimento de outras condições e formalidades contratuais usuais em operações desta natureza”, refere o comunicado da Benfica SAD.

A concretização da transmissão de ações está prevista para o final de julho de 2026, refere um comunicado à parte de José António dos Santos e do Grupo Valouro, presidido pelo empresário e que detém parte do lote. O valor da transação, que envolve a venda de 3.767.400 ações, não foi comunicado ao mercado.

O empresário, que detém quase 17% da Benfica SAD entre a participação individual e o conjunto de ações pertencentes ao Grupo Valouro, tinha sido já abordado para vender a sua participação no final de 2024 por investidores norte-americanos, mas em cima da mesa não chegaram a estar valores, revelou em entrevista ao Negócios.

Na altura, José António dos Santos admitia só vender as suas ações por 12 euros cada, salientando que esta seria uma avaliação conservadora face ao que considerava ser um valor na melhor das hipóteses: 17 euros. As ações da Benfica SAD fecharam esta segunda-feira a valer 6,58 euros, colocando o valor de mercado da participação do "Rei dos Frangos" em quase 25 milhões de euros.

Com a venda, José António dos Santos deixa para o fundo norte-americano a posição de segundo maior acionista da SAD, a seguir ao próprio SL Benfica. Há cerca de um ano, um outro fundo dos EUA, a Lenore Sports Partners (LSP), comprou 5,24% do capital da Benfica SAD, quase totalmente composto pelas ações que pertenciam ao ex-presidente Luís Filipe Vieira. A Lenore também terá estado interessada na aquisição da participação do "Rei dos "Frangos."

O fundo Entrepreneur Equity Partners, com sede no estado norte-americano do Delaware, está ligado a Francesca Bodie, antiga diretora de operações da Oak View Group, que gere vários recintos desportivos nos EUA, e a Gregory L. Williams, CEO e "chairman" da Acrisure, uma fintech também com interesses na área do desporto.

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