Administrador da Benfica SAD vai colocar lugar à disposição

António Pires de Andrade, administrador da Benfica, SAD, vai colocar o lugar à disposição assim que o novo acionista daquele sociedade tomar posse, sabe Record. O gestor ocupa o lugar de vogal, nomeado por José António dos Santos, que vendeu a sua participação (16,38%) ao fundo norte-americano Entrepreneur Equity Partners.



Pires de Andrade Paulo Calado

Depois de ter liderado a Mesa da Assembleia Geral do clube, até às eleições de 2021, Pires de Andrade assumiu, em 2022, um lugar na Administração da SAD, em representação do empresário da indústria agro-pecuária e de quem é amigo há várias décadas. Inclusive, trabalharam na mesma de importação de cereais, no final dos anos 80 e início dos 90 do século passado.

Em final de dezembro passado, Pires de Andrade voltou a ser eleito, novamente como representante de José António dos Santos, mas desta vez integrando a lista liderada por Rui Costa.

Com as ações a mudarem de mãos, Pires de Andrade entende que deve colocar o lugar à disposição, para que o referido fundo decida quem o deve representar na Administração. Mas isso ainda vai demorar, pois "a concretização da transmissão de ações está prevista para o final de julho" próximo, esclareceram as águias, depois de garantido que o acordo não viola os estatutos da Benfica, SAD.