Ashton Kutcher e Mila Kunis lamentam cartas de apoio a ex-colega condenado por violação

Conhecidos como ativistas contra a exploração sexual infantil, Ashton Kutcher - co-fundador da organização Thorn - e Mila Kunis pediram desculpas no passado sábado pelas cartas que ambos escreveram em favor do ator e colega Danny Masterson, com quem contracenaram na série That 70's Show (1998-2006).







Mila Kunis e Ashton Kutcher recorreram ao Instagram para justificar a decisão. Reuters

Masterson, que interpretava a personagem Steven Hyde na sitcom, foi condenado à pena máxima, que vai dos 30 anos a perpétua, após ficar provada a violação de duas mulheres em 2003.As cartas do casal, reveladas na sexta-feira pela imprensa que cobria o julgamento, desencadearam o pedido público de desculpas, feito através da rede social Instagram.Na missiva, datada de 27 de julho, Kutcher referia não acreditar "que ele [Masterson] seja um perigo contínuo para a sociedade", acrescentando que "ter sua filha criada sem um pai presente" seria "uma injustiça terciária por si só."Já Mila Kunis, atestou o "caráter excepcional de Masterson" bem como "a tremenda influência positiva que ele teve sobre mim e as pessoas ao seu redor".Ambos os atores viriam a justificar o apoio ao ex-colega no vídeo, referindo que as cartas "não foram escritas para questionar a legitimidade do sistema judicial ou a validade da decisão do júri", nem "minar o testemunho das vítimas ou traumatizá-las de alguma forma (...) Lamentamos se isso tiver acontecido."O ator refere também que estas não tinham como plano serem lidas por alguém que não a magistrada. Masterson, de 47 anos, foi condenado pela juíza Charlaine F. Olmedo.Segundo a investigação e os dados comprovados, ambas as violações ocorreram na casa de Masterson, na região de Hollywood, em 2003, quando este estava no auge da carreira, coincidente com o sucesso de That ’70s Show. As vítimas testemunharam que Masterson as drogou antes de as violar uma segunda vez.No depoimento em vídeo, Kutcher diz que o casal está "consciente da dor causada" pelas cartas, esclarecendo que estas lhes terão sido pedidas pela família de Masterson, de forma a que a juíza pudesse ter uma amizade de 25 anos em consideração. "O nosso coração está com cada pessoa que já foi vítima de agressão sexual, abuso sexual ou violação", conclui Mila Kunis.