O Azerbaijão confirmou esta quarta-feira, 20, um cessar-fogo em Nagorno-Karabakh, anunciado pelos separatistas arménios no enclave. A Rússia vai mediar a negociação entre ambas as partes, sendo que estará em cima da mesa a reintegração com o Azerbaijão. O início das negociações foi confirmado pela presidência do Azerbaijão em Baku.