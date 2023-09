Vários médicos apresentaram a demissão do serviço de Obstetrícia do Hospital Santa Maria, em Lisboa. Administração desvaloriza impacto, mas sindicato diz que "serviço está a ser destruído".

Saídas de obstetrícia no Santa Maria. Quantas são, porquê e o que vai acontecer?

O serviço de Obstetrícia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, está a perder médicos mais rapidamente do que os consegue formar. Esta semana foi conhecida a saída de mais profissionais (o número total ainda não é conhecido) e aumenta a pressão sobre os médicos que ficam. Apesar disto, o hospital nega que utentes vão sofrer com estas saídas. A presidente da FNAM - Federação Nacional dos Médicos, Joana Bordalo e Sá, avisa que a situação é grave, "por muito que a administração desvalorize".



Quantos obstetras apresentaram o pedido de rescisão?