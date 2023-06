O que se sabe sobre o submarino desaparecido em visita ao Titanic

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Um submarino que organiza expedições ao transatlântico naufragado Titanic desapareceu este domingo com cinco pessoas a bordo. A mais de 3 quilómetros de profundidade, estão a ser desenvolvidas tentativas de busca - mas as dificuldades são extensas.



O que aconteceu?

Às quatro da manhã de domingo, dia 17, o submarino Titan deixou de contactar com o navio Polar Prince a que deveria enviar sinais de quinze em quinze minutos. Tal ocorreu passada uma hora e 45 da descida de duas horas, ou seja, o submergível já se encontrava muito perto dos destroços do Titanic.



O último sinal foi dado a 3.810 metros de profundidade. Os ocupantes do submarino têm oxigénio suficiente para sobreviver até ao meio-dia de quinta-feira: ao todo, são 96 horas.

Que problemas podem ter ocorrido?

Segundo o jornal The Guardian, os cenários mais prováveis são os de o Titan ter ficado preso nos destroços do Titanic - que se encontram por toda a parte naquele local, e que são perigosos -, de ter sofrido uma falha de energia ou um problema de comunicações, ou de ter havido uma falha na proteção contra as elevadas pressões subaquáticas.



Caso o submergível tenha ficado preso ou sofrido problemas de comunicações, tem meios de flutuar até à superfície, bem como sinais e iluminação que serve para atrair a atenção.

Quem eram as pessoas a bordo?

Até agora, o canal britânico BBC avança que entre as cinco pessoas a bordo, se confirmou a identidade de três: de Hamish Harding, explorador e empresário britânico de 59 anos, e de dois homens paquistaneses: Shahzada Dawood de 48 anos e do filho Suleman Dawood de 19.



Hamish Harding detém 16 recordes de velocidade no ar, como por exemplo o da mais veloz circumnavegação da Terra através do Pólo Sul e Pólo Norte de avião. Em 2022, tornou-se o primeiro britânico a viajar na quinta missão da Blue Origin, a empresa de Jeff Bezos.



Não é claro se Stockton Rush, o CEO da OceanGate que é a empresa que detém o submarino, se encontrava a bordo. O nome do explorador francês PH Nargeolet também foi dado como o de um dos tripulantes pela imprensa.



Um bilhete para o Titan custa 228 mil euros. Ao todo, a expedição dura oito dias e também inclui mergulhos.

Como vão decorrer as operações de resgate?

Estão a ser conduzidas pela Guarda Costeira dos EUA, bem como pelas autoridades canadianas: os destroços encontram-se a quase 700 km da costa do Canadá, mas em águas territoriais norte-americanas.



Segundo o jornal britânico Daily Mail, pela profundidade a que se encontra, o submergível só pode ser alcançado através de um veículo operado remotamente. O jornal The Telegraph revela que um destes veículos, da empresa Magellan Limited, está até agora impedido de se juntar às operações por ainda não ter a autorização dos EUA.



O Almirante John Mauger, da Guarda Costeira dos EUA, adianta que não é claro se o submarino ainda está debaixo de água ou se emergiu. "É uma área remota e é um desafio conduzir operações de busca nessa área remota. Estamos a usar todos os meios disponíveis para assegurar que podemos localizar o navio e salvar as pessoas a bordo."

O que se sabe da OceanGate Expeditions?

A empresa foi fundada em 2009 mas só em 2021 é que se deu a primeira expedição até ao Titanic com sucesso. De acordo com o jornal Daily Mail, antes de entrar no submarino os seus tripulantes assinam um documento em como reconhecem que este não foi aprovado por nenhum regulador. "Este submarino experimental não foi aprovado ou certificado por nenhum regulador, e pode resultar em ferimentos físicos, trauma emocional, ou morte."

O submarino é feito de fibra de carbono e titânio, tendo sido construído para aguentar as elevadas pressões submarinas. Comunica com o navio a quem envia sinais através de mensagens de texto e é pilotado através de um objeto semelhante a um comando de consola. Foi construído com peças pré-fabricadas para simplificar a operação e substituição de peças.



Conta com uma janela à frente por onde se consegue ver a vista. Atrás, encontram-se os controlos do piloto e assentos para os turistas. Tem uma sanita, mas quem entra é aconselhado a comer pouco, nos dias anteriores.



O submergível pesa pouco mais de dez toneladas e tem 6,7 metros de comprimento, 2,5 metros de altura e 2,8 metros de largura.

O fascínio pelo Titanic

O transatlântico Titanic naufragou em 1912, mas os seus destroços só foram encontrados em 1985. 1.500 pessoas morreram no naufrágio.

