Enteado de bilionário no submersível diz ter ido a concerto para "lidar" com situação

O enteado de Hamish Harding, que se encontra a bordo do submersível desaparecido, defendeu ter assistido a um concerto da banda Blink-182 depois de o bilionário ter desaparecido.



REUTERS/Mario Anzuoni

"Sim, eu fui ao @blink-182 ontem à noite", escreveu Brian Szasz uma story do Instagram a 20 de junho, ao lado de uma fotografia no local. "O que é suposto eu fazer, sentar-me em casa e ver as notícias? Não me arrependo esta banda tem-me ajudado em tempos difíceis desde 1998", acrescenta.

No dia 19 de junho, Brian Szasz publicou fotografias do concerto nas redes sociais. Uma das fotos tinha como legenda: "Pode ser desagradável estar aqui, mas a minha família gostava que eu estivesse no concerto dos blink-182, porque é a minha banda preferida e a música ajuda-me nos momentos difíceis!".

Mais tarde acabou por apagar a fotografia das redes sociais, e explicou que a mãe tinha pedido "para apagar todas as publicações relacionadas. Obrigado pelo apoio". Após esta publicação, partilhou uma notícia sobre o desaparecimento do padrasto com a legenda "Hamish o meu padrasto está perdido num submarino pensamentos e orações para que a missão de salvamento seja bem sucedida".

Após esta controvérsia, o enteado refere que tem sido vítima de assédio por parte dos repórteres na sua cidade em San Diego, nos Estados Unidos, e que recebeu uma chamada do apresentador de televisão americano Tucker Carlson.

O enteado ainda expressou a sua gratidão aos membros da banda Tom DeLonge, Travis Barker and Mark Hoppus no twitter. "O meu padrasto Hamish está num submarino perdido no mar", escreveu Szasz. "Estou devastado mas vou ao concerto em San Diego esta noite para que vocês me possam dar esperança e animar." A banda não comentou.





O submersível Titan desapareceu no domingo de manhã, dia 18, a cerca de 700 km a sul de Newfoundland, no Canadá. Os socorristas têm corrido contra o tempo devido à embarcação ter oxigénio previsto até 96 horas, o qual pode se esgotar a qualquer momento esta quinta-feira.