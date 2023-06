Hamish Harding "é um verdadeiro explorador com um espírito muito aventureiro", relata Marcos Couto, que jantou com ele. Empresário esteve na Global Exploration Summit nos Açores.

Hamish Harding, um dos cinco tripulantes do submarino Titan que desapareceu durante uma expedição aos destroços do Titanic, esteve em Portugal na Global Exploration Summit (GLEX Summit). O evento, que reúne os melhores exploradores do mundo, realizou-se entre 14 e 16 de junho no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, Açores. Contou com 120 convidados.