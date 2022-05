Heróis ou terroristas de extrema-direita? O que é o Batalhão Azov

O batalhão Azov foi o último reduto das forças ucranianas em Mariupol, tendo aguentado dois meses e meio de bombardeamentos e investidas de militares russos sobre a fábrica de Azovstal. Nas últimas semanas estiveram detidos dentro deste complexo industrial, tendo-se rendido, a pedido do Exército ucraniano, esta terça-feira. Durante estas semanas, centenas de civis refugiaram-se no complexo para fugir às tropas russas e aos ataques aéreos, procurando refúgio junto dos membros do batalhão Azov.